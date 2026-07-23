Mega-Deal für Shania und Davina: Geiss-Schwestern zeigen, dass sie "mehr sind als die Töchter von Carmen und Robert"

Saint-Tropez (Frankreich) - Nach dem Laufsteg-Debüt vor rund fünf Wochen folgt der große Werbe-Deal! In Zukunft präsentieren Davina (23) und Shania Geiss (21) Bademode und Beachwear für die Firma Lascana.

Davina (23, l.) und Shania Geiss (21) posieren jetzt für Bademode und Beachwear. © Instagram/davinageiss (Screenshot)

"Wir möchten zeigen, dass wir mehr sind als nur die Töchter von Carmen und Robert", verrät die jüngere der beiden Geiss-Schwestern gegenüber "Bild".

Für Davina und Shania sei es wichtig, sich als unabhängige Business-Frauen zu etablieren, eigene Projekte aufzubauen und für ihre Arbeit wahrgenommen zu werden.

Daher sei die Zusammenarbeit mit der Modemarke, für die auch Amira Aly (33) schon vor der Kamera stand, ein wichtiger Schritt.

"Es zeigt, dass Marken uns inzwischen als eigenständige Persönlichkeiten wahrnehmen", so die 21-Jährige.

Zumal ihre Eltern die beiden Schwestern immer unterstützt haben ihren eigenen Weg zu gehen. "Dass wir jetzt erstmals für eine große Modemarke außerhalb unseres Familienkosmos arbeiten, fühlt sich besonders an", macht Shania klar.

"Wir sind wahnsinnig dankbar für alles, was wir durch unsere Familie erleben durften, aber gleichzeitig möchten wir uns natürlich auch selbst etwas aufbauen", ergänzt ihre ältere Schwester.