Sarah-Jane Wollny kann sich nach Lippenaufspritzung "selbst nicht ernst nehmen"
Hückelhoven - Vor einigen Monaten legte sich Sarah-Jane Wollny (27) unters Messer, um sich einer Bauch-, Bein- und Armstraffung zu unterziehen. Nun ließ die Wollny-Tochter auch einen kleinen Eingriff in ihrem Gesicht vornehmen - musste hinterher jedoch herzlich über das Ergebnis lachen!
Wie Sarah-Jane ihren mehr als 300.000 Instagram-Fans am Dienstag in ihrer Instagram-Story verriet, hatte sie sich in dieser Woche dazu entschieden, die Lippen aufspritzen zu lassen.
"Ich habe das schon so oft erzählt, dass ich ein wenig unzufrieden bin, gerade weil die Mundwinkel so ein bisschen runterhängen und ihr mir immer schreibt 'Du siehst so traurig aus' oder 'Du siehst so genervt aus'", erklärte sie die Gründe für die Entscheidung und nahm ihre Fans im Anschluss nicht nur zu der Behandlung an sich mit, sondern präsentierte im Anschluss auch das Ergebnis.
Das entlockte der 27-Jährigen zunächst jedoch einen ziemlichen Lacher, wie sie unverhohlen in ihrer Story zeigte. Denn Sarah-Janes Lippen waren nach der Aufspritzung noch arg geschwollen und daher deutlich voluminöser, als sie es eigentlich geplant hatte.
"Meine Lippen sind einfach so krank geschwollen und das sieht 'Katastrophe' aus", offenbarte sie, während sie ihren Schmollmund in die Kamera hielt. "Ich kann mich selber nicht ernst nehmen".
Sarah-Jane Wollny appelliert an Fans: Eingriffe nie für andere machen
Gleich im Anschluss beruhigte die Wollny-Tochter ihre Fans jedoch und versicherte, dass ihre Lippen noch abschwellen würden und das Endergebnis ohnehin erst in zwei Wochen sichtbar sei.
"Die [Kosmetikerin] hat von Anfang an zu mir gesagt, dass das bei mir extrem anschwillt", erklärte sie, freute sich aber auch, dass ihre Mundwinkel nun nicht mehr runterhängen würden.
Den kosmetischen Eingriff an sich bezeichnete das Großfamilienmitglied übrigens als "schon gut schmerzhaft, aber auszuhalten" und gab ihren Fans noch einen wichtigen Appell mit auf den Weg.
"Man sollte sich immer Gedanken machen, ob man das für sich macht oder für andere", betonte Sarah-Jane nämlich und gab auch zu bedenken: "Dass man danach eine Schwellung bekommt, dass das ein bisschen unangenehm ist usw., da denkt man gar nicht dran. Ich find das halt auch wichtig zu erwähnen."
