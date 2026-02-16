Schock nach dem Dschungel: Camper beim Feiern belästigt

Köln - Umut Tekin ist nach seiner Teilnahme am " Dschungelcamp " zurück in Deutschland. Doch seine Heimkehr hat sich der 28-Jährige mit Sicherheit anders vorgestellt. Wenige Tage nach der Ankunft sei er belästigt worden.

Reality-Star Umut Tekin (28, r.) nahm zuletzt am "Dschungelcamp" teil. © Tag 4/RTL/dpa

Gemeinsam mit Reality-Kollege Jona Steinig (30) habe sich der Ravensburger auf den Weg nach Köln gemacht, um dort Karneval zu feiern.

In der Domstadt angekommen sei es jedoch für den 28-Jährigen unangenehm geworden, wie er jetzt in seiner Instagram-Story erzählt. Demnach habe sich bei den Feierlichkeiten ein Vorfall ereignet, den er erstmal habe verdauen müssen.

"Ich habe vorgestern beim Karneval einer Dame mehrmals gesagt, dass sie mich doch bitte in Ruhe lassen und mich nicht so bedrängen soll", erzählt der ehemalige "Bachelorette"-Teilnehmer seinen rund 205.000 Anhängern.

Allerdings habe sich die Frau von der Ansage nicht beirren lassen und sei Umut dennoch sehr nahe gekommen - trotz mehrmaliger Hinweise habe sie auch nicht von ihm abgelassen. Die Not sei so groß gewesen, dass er dann schlussendlich seinen Kumpel um Hilfe gebeten habe.