Sarah-Jane Wollny löscht alle Paarbilder und teilt kryptische Zeilen: Liebes-Aus mit Tinush?

Hückelhoven - Was ist denn bei Sarah-Jane Wollny (24) los? Die TV-Bekanntheit meldete sich jüngst mit kryptischen Zeilen bei ihren Instagram-Fans - und nicht nur das. Auch die Paar-Bilder mit Freund Tinush verschwanden plötzlich vom Profil der 24-Jährigen.

Ist Sarah-Jane Wollny (24) wieder Single? Ihr jüngster Instagram-Post ließ zumindest nichts Gutes vermuten. © Instagram/sarah_jane_wollny

Vor kurzer Zeit war Sarah-Jane mit ihrem Tinush noch in Amsterdam unterwegs und hatte ihren Urlaub an der Seite ihres Freundes, den sie ihren Fans erstmals im Dezember 2021 vorgestellt hatte, in vollen Zügen genossen.

Nun ließ der neueste Post der Altenpflegerin ihre Fans jedoch aufhorchen: Haben sich Sarah-Jane und ihr Liebster etwa getrennt?

Die rätselhaften Zeilen, die die Wollny-Tochter am Freitagabend auf ihrem Instagram-Kanal abgesetzt hatte, ließen zumindest nichts Gutes vermuten.

"Die Art, wie sie dich verlassen, sagt alles", war zunächst in der Story der 24-Jährigen zu lesen - doch das war noch nicht alles. "Es spielt keine Rolle, wer dich verletzt oder gebrochen hat. Wichtig ist, wer dich wieder zum Lächeln gebracht hat", hieß es in der nächsten Sequenz der Story.

Obendrein verschwanden plötzlich auch alle gemeinsamen Aufnahmen des Paares vom Profil der Wollny-Tochter, sodass es nicht lange dauerte, bis auch die ersten Fans sich fragten: "Alles Fotos mit Tinush gelöscht - habt ihr Euch getrennt?"