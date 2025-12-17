Sarah-Jane Wollny zeigt Fans nach Lippenaufspritzung das Ergebnis: "Sieht 'Katastrophe' aus"

Hückelhoven - Vor einigen Monaten legte sich Sarah-Jane Wollny (27) unters Messer, um sich einer Bauch-, Bein- und Armstraffung zu unterziehen. Nun ließ die Wollny-Tochter auch einen kleinen Eingriff in ihrem Gesicht vornehmen - musste hinterher jedoch herzlich über das Ergebnis lachen!

Sarah-Jane (27) zeigte ihren Fans bei Instagram das vorläufige Ergebnis ihrer Lippenaufspritzung. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny

Wie Sarah-Jane ihren mehr als 300.000 Instagram-Fans am Dienstag in ihrer Instagram-Story verriet, hatte sie sich in dieser Woche dazu entschieden, die Lippen aufspritzen zu lassen.

"Ich habe das schon so oft erzählt, dass ich ein wenig unzufrieden bin, gerade weil die Mundwinkel so ein bisschen runterhängen und ihr mir immer schreibt 'Du siehst so traurig aus' oder 'Du siehst so genervt aus'", erklärte sie die Gründe für die Entscheidung und nahm ihre Fans im Anschluss nicht nur zu der Behandlung an sich mit, sondern präsentierte im Anschluss auch das Ergebnis.

Das entlockte der 27-Jährigen zunächst jedoch einen ziemlichen Lacher, wie sie unverhohlen in ihrer Story zeigte. Denn Sarah-Janes Lippen waren nach der Aufspritzung noch arg geschwollen und daher deutlich voluminöser, als sie es eigentlich geplant hatte.

"Meine Lippen sind einfach so krank geschwollen und das sieht 'Katastrophe' aus", offenbarte sie, während sie ihren Schmollmund in die Kamera hielt. "Ich kann mich selber nicht ernst nehmen".