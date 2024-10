So cool reagiert Sarah-Jane Wollny auf Hass-Kommentar: "Liebe mich so, wie ich bin!"

Sarah-Jane Wollny (26) hat einen fiesen Hass-Kommentar zum Anlass genommen, eine wichtige Botschaft an ihre Fans zu senden. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshot)

Über 40 Kilogramm hat die TV-Bekanntheit in den vergangenen Jahren abgenommen, trotzdem wird sie im Internet immer wieder für ihren Körper angegriffen.

Jetzt aber reicht es der Tochter von Wollny-Chefin Silvia (59) endgültig! In einem neuen Video auf ihrem Instagram-Kanal hat sie einen fiesen Kommentar zum Anlass genommen, um Klartext zu reden!



"Es ist mir schleierhaft, wie man in dem Alter so fett sein kann. Wie geht das in der Pflege mit Vollzeit mit 87 Kilogramm?", hat ein von Sarah-Jane nicht namentlich genannter Nutzer geschrieben (Rechtschreibung aller Zitate angepasst).

Zunächst nimmt die 26-Jährige die fiese Attacke noch aufs Korn und meint lächelnd: "Darauf erst einmal ein Schoko-Muffin", doch dann wird sei deutlich: "Ich liebe mich so, wie ich bin! Denn ob ein paar Kilo mehr oder weniger, das verändert nicht meine Persönlichkeit. Vom Wesen her bleibe ich immer gleich!"