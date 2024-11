RTL lässt Wollny-Tochter im Stich: So knallhart rechnet sie jetzt mit dem Sender ab!

Sarah Jane Wollny (26) ärgert sich im Netz über RTL und das Produktionsteam von "Temptation Island VIP". © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots)

Der Treuetest mit ihrem Freund Tinush läuft für die Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (59) bisher eher suboptimal. Ihr Partner kam Verführerin Lisa in den bisherigen Folgen bereits verdächtig nahe.

Als der Blondine in der Show die entsprechenden Bilder gezeigt wurden, traute sie ihren Augen kaum. Später erklärte sie vielsagend: "Das ist nicht der Mann, den ich kenne. Das ist nicht der Mann, den ich liebe!"

Wie Sarah-Jane jetzt in einer Instagram-Fragerunde offenbarte, bat sie den Kölner Sender nach dem Ende der Dreharbeiten gar um Einsicht in die ungeschnittenen Aufnahmen, um zu erfahren, wie weit Tinush in dem Format tatsächlich gegangen ist.

Doch die berühmt-berüchtigten Fernsehmacher aus Köln-Deutz ließen die 26-Jährige mit ihrem Wunsch im Stich. Verständnis hat die gelernte Altenpflegerin dafür keins. "Denen sind nur die Euros wichtig, der Mensch dahinter ist egal", lautet ihr vernichtendes Urteil.

Ob Sarah-Jane und Tinush noch immer ein Liebespaar sind, bleibt ungewiss. Noch dürfen die beiden nicht über ihren Beziehungsstatus sprechen. Die Blondine klärt auf: "Nachdem die Wiedersehensshow online ist, darf ich euch endlich sagen, was Sache ist!"