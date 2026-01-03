Sarah Joelle Jahnel ganz privat: Hier zeigt sie erstmals ihren neuen Freund!

Köln - Fast zwei Monate nach Bekanntgabe der Baby-News zeigt Ex-"Sommerhaus"-Zicke Sarah Joelle Jahnel (36) erstmals den Papa ihres ungeborenen Kindes.

Mit diesem Pärchenfoto stellt Sarah Joelle Jahnel (36) die Liebe zu ihrem neuen Freund unter Beweis. © Screenshot/Instagram/Sarah Joelle

Spätestens seit dem Wiedersehen der letztjährigen "Sommerhaus der Stars"-Staffel wollten Fans und Zuschauer wissen, wer der Papa ihres zweiten Kindes sein wird.

Damals hatte die 36-Jährige lediglich mitgeteilt, mit dem Unbekannten schon seit vier Monaten zusammen gewesen zu sein.

Jetzt zeigt Sarah Joelle erstmals sein Gesicht! In einem emotionalen Instagram-Beitrag lässt die ehemalige Kandidatin von "DSDS" das abgelaufene Jahr Revue passieren.

"2025 war eines der schwersten Jahre meines Lebens. Es gab Momente, in denen ich ehrlich dachte, ich würde es nicht überleben", schreibt sie. Und trotzdem strahlt die baldige Zweifach-Mama in Richtung ihres neuen Freundes, der ihr offenbar durch ihre schwerste Zeit geholfen hat.