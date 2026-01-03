Sarah Joelle Jahnel ganz privat: Hier zeigt sie erstmals ihren neuen Freund!
Köln - Fast zwei Monate nach Bekanntgabe der Baby-News zeigt Ex-"Sommerhaus"-Zicke Sarah Joelle Jahnel (36) erstmals den Papa ihres ungeborenen Kindes.
Spätestens seit dem Wiedersehen der letztjährigen "Sommerhaus der Stars"-Staffel wollten Fans und Zuschauer wissen, wer der Papa ihres zweiten Kindes sein wird.
Damals hatte die 36-Jährige lediglich mitgeteilt, mit dem Unbekannten schon seit vier Monaten zusammen gewesen zu sein.
Jetzt zeigt Sarah Joelle erstmals sein Gesicht! In einem emotionalen Instagram-Beitrag lässt die ehemalige Kandidatin von "DSDS" das abgelaufene Jahr Revue passieren.
"2025 war eines der schwersten Jahre meines Lebens. Es gab Momente, in denen ich ehrlich dachte, ich würde es nicht überleben", schreibt sie. Und trotzdem strahlt die baldige Zweifach-Mama in Richtung ihres neuen Freundes, der ihr offenbar durch ihre schwerste Zeit geholfen hat.
Sarah Joelle verrät wohl Baby-Geschlecht
Mehr Details zu ihrer besseren Hälfte wolle Sarah Joelle dann aber doch nicht verraten.
In ihrem Jahresrückblick heißt es weiter: "Ich habe gekämpft, verloren, getrauert – oft im Stillen. Ich bin noch immer am Heilen. Noch immer am Verarbeiten. Und vieles davon hat man hier nie gesehen."
Genaue Hintergründe zu den angesprochenen Tiefen, die sie 2025 durchlebt habe, verriet sie nicht. Stattdessen freue sie sich sehnsüchtig auf den Neuanfang mit ihrem Freund, der auch von Verlusten geprägt sei.
"Aber mit so viel mehr Gewinn, Tiefe und Liebe, als ich je erwartet hätte. Ich fühle mich freier und lebendiger als je zuvor. Und genau das wünsche ich auch euch, nicht nur für heute, sondern für jeden neuen Anfang, der noch kommt."
Mit ihrem schönen - und der Öffentlichkeit unbekannten Partner - habe sie offensichtlich an Weihnachten auch das Geschlecht ihres Babys verraten. Unter anderem blaue Deko ließ darauf schließen, dass die 36-Jährige einen Jungen erwartet.
