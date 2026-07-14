Nach frühem Tod von Daveigh Chase (†35): Dieses Vermögen hinterlässt das Horror-Mädchen aus "The Ring"

Los Angeles (USA) - Nach dem tragischen Tod von Daveigh Chase (†35) sind neue Details zu ihrem Nachlass bekannt geworden. Zudem hat sich die Mutter der Schauspielerin nun öffentlich geäußert.

Daveigh Chase (†35) bei einem Auftritt in Hollywood im Jahr 2009. © KRISTIAN DOWLING / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Gerichtsdokumenten zufolge hinterließ die Darstellerin, die vor allem durch ihre Rolle als Samara Morgan im Horror-Klassiker "The Ring" bekannt wurde, ein Vermögen von geschätzten 400.000 US-Dollar (etwa 350.000 Euro).

Laut den Unterlagen bestand Chases Nachlass ausschließlich aus persönlichem Vermögen und umfasste keine Immobilien. Zudem wird darin festgehalten, dass die Schauspielerin unverheiratet war, keine Kinder hatte und ohne Testament verstarb.

Als Hinterbliebene werden ihre Mutter Cathy Chase sowie ihr Vater John Schwallier genannt. Wie People berichtet, hat die Mutter beim Obersten Gericht des Los Angeles County beantragt, zur Nachlassverwalterin ernannt zu werden.

Besonders bewegend ist ein weiterer Eintrag, der aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht: Demnach war Daveigh Chase zum Zeitpunkt ihres Todes obdachlos. Als letzter bekannter Wohnsitz ist eine Adresse im kalifornischen Chatsworth aufgeführt.

Chase litt unter mehreren Krankheiten - neben einer Hirnhautentzündung und einer Blutvergiftung wurden vonseiten der Gerichtsmedizin auch AIDS und ein chronischer Konsum verschiedener Substanzen aufgeführt.