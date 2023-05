Damit hat keiner gerechnet: Sarah Engels packt über vermeintliche Bali-Hochzeit aus!

Sarah Engels und ihr Ehemann Julian (beide 30) haben sich auf Bali entgegen anderer Gerüchte nicht nochmal das Ja-Wort gegeben. © Instagram/sarellax3 (Screenshots, Bildmontage)

Mit geschlossenen Augen und in einem Traum in Weiß posierte die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin im Arm ihres Gatten für ihre fast zwei Millionen Follower. "YES I WILL - I would marry you over and over again", schrieb Sarah vor wenigen Wochen zu dem vermeintlich eindeutigen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Kanal.



So ziemlich ALLES deutete darauf hin, dass die Sängerin und ihr Ehemann Julian (30) auf der indonesischen Trauminsel Bali ihr Eheversprechen erneuert haben: das Outfit, der Bildtext, die Fotoserien im Netz! Auch die Fans waren sich sicher und fluteten die Kommentarspalten mit unzähligen Glückwünschen.

Die Zweifach-Mama reagierte im Anschluss mit keiner Silbe auf das Feedback seitens ihrer "weltbesten Community" und ließ die Follower somit in dem Glauben, es habe tatsächlich ein zweites Ja-Wort gegeben. Nun die überraschende Wende: Eine Bali-Hochzeit gab es nicht!

Gegenüber RTL erklärte die frühere "DSDS"-Kandidatin (2011) am Rande eines Influencer-Events, dass es sich bei der Ehe-Auffrischung lediglich um ein Gerücht handelt.