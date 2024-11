Erneuter Verletzungs-Schock um Sarah Engels: So geht es ihrem Knie!

Schon einmal sah Sarah Engels (32) Knie so heftig lädiert aus wie auf dieser Aufnahme von Februar. Diesmal ist es zum Glück nur ein kleiner Sehnenriss in der Kniescheibe, wie sie am Donnerstag berichtete. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshot)

Was das nun für ihren Heilungsprozess bedeutet, hat die Sängerin ihren Fans am Donnerstag auf Instagram verraten.

"Es war ja bisher nicht so ganz klar, ob das Kreuzband erneut gerissen ist oder nicht", beginnt Sarah die Message an ihre Follower. "Es ist aber zum Glück halb so schlimm, nur ein kleines Band an der Kniescheibe ist wohl gerissen." Das habe die 32-Jährige auch dadurch gemerkt, dass ihr Knie geschwollen sei.

Schmerzen habe sie deswegen aber aktuell nicht. "Sport kann ich, solange das so bleibt, auch weitermachen. Für mich ist das so wichtig, weil ich dadurch einfach den ganzen Ballast abwerfen kann, der sich so in der Woche aufstaut", berichtete Sarah.

Scheint also so, als ob die sehr aktive Mama zweier Kinder diesmal mit einem blauen Auge davongekommen ist. Das Verletzungs-Drama hatte bei einem Ski-Urlaub in Österreich im Februar seinen Anfang genommen: Damals riss sich die Kölnerin bei einem Sturz das Kreuzband.

Die zweite Verletzung, über die jetzt Klarheit herrscht, hatte sie sich nach zwischenzeitlicher Reha dann im Oktober beim Surfen in Kanada zugezogen. Damals war noch von einem Muskelriss in der Wade die Rede.