08.09.2024 20:03 1.175 Familienplanung schon abgeschlossen? Sarah Engels überrascht mit Baby-Statement

Will Sarah Engels in Zukunft noch ein drittes Kind haben? Diese Frage hat die Sängerin am Sonntag bei einer Instagram-Fragerunde beantwortet.

Von Jonas Reihl

Köln - Will Sängerin Sarah Engels (31) etwa noch ein drittes Kind? Genau das wollen ihre Fans von der "DSDS"-Bekanntheit am Sonntag wissen. Sarah Engels (31) geht in ihrer Rolle als Zweifach-Mama voll auf. © Instagram/sarellax3 (Screenshot) Sarah ist bekannt dafür, auch intime und private Details mit ihren 1,8 Millionen Instagram-Followern zu teilen. Regelmäßig liefert sie persönliche Einblicke in ihren Alltag und präsentiert sich dabei als stolze Zweifach-Mama, die vollkommen in ihrer Rolle aufzugehen scheint. Kein Wunder also, dass sich ihre Fans immer wieder fragen: War es das wirklich mit der Familienplanung von Sarah und Ehemann Julian (31) oder dürfen sich Alessio (9), der aus der Beziehung von Sarah und Pietro Lombardi (32) stammt, und Sarahs und Julians gemeinsame Tochter Solea (2) bald etwa über ein neues Geschwisterchen freuen? Ein Gedanke, der bei der 31-Jährigen durchaus Anklang findet. Auf die Frage, ob das Ehepaar aus Köln noch ein weiteres Kind haben wolle, antwortet Sarah in ihrer Instagram-Story daher auch vielsagend: "Abgeneigt bin ich nicht. Mal schauen, was die Zukunft bringt." Sarah Engels Sarah Engels tankt Mietwagen voll und glaubt nicht, wie viel sie zahlen muss Stehen also schon bald die nächsten Baby-News an? Fraglich - schließlich ist der Terminkalender von Sarah derzeit pickepackevoll. Fans dürfen sich Ende des Jahres auf neues Album von Sarah Engels freuen Bei Instagram hat Sarah am Sonntag einige Fragen ihrer Fans beantwortet. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots) Aktuell arbeite sie an einem neuem Album, das Ende des Jahres erscheinen und einige Überraschungen bereithalten soll, verrät die Sängerin. Beispielsweise dürften sich die Fans dabei erstmals auch auf englischsprachige Songs sowie ein spezielles Weihnachtslied freuen.

Und damit nicht genug: Bald will die Powerfrau aus der Domstadt auch an einem Marathon in Köln teilnehmen. Sarah Engels "So Angst!": Sarah Engels staunt im Yacht-Urlaub über Alessio und Solea Zwar sei ihr bewusst, dass das ein ambitioniertes Ziel sei. Dennoch ist Sarah schon immer ein Fan davon gewesen, sich neuen Herausforderungen zu stellen, beteuert sie, ehe sie verrät: „Trotzdem habe ich total Respekt vor der Distanz und bin leicht nervös.“

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)