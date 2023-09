Liebeserklärung an Sarah Engels: So verrückt begrüßt Julian sein Herzblatt

Köln - Seit 2021 sind Sarah (30) Und Julian Engels (30) mittlerweile verheiratet. Kurze Zeit später erblickte Tochter Solea (2) das Licht der Welt. Nach zwei Jahren zeigt sich das Paar immer noch verliebt wir am ersten Tag.

Sarah Engels (30) und ihr Ehemann Julian (30) sind seit 2021 verheiratet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/sarellax3

So überraschte der frühere Fußball-Profi seine Liebste am heutigen Montagmorgen und begrüßte sie mit einer verrückten Liebeserklärung. Denn der 30-Jährige saß im Auto und spielte den Musikhit "Ich lieb dich" der Gruppe "PUR" ab.

Dabei zeigte der gebürtige Soester seine ganzen Gesangskünste und trällerte den Song gleich mit. Ganz zur Freude der Ex-Frau von Pietro Lombardi (31). "Wenn dein Mann dich morgens so abholt am Montagmorgen, bist du ja fast schon gezwungen, gute Laune zu haben", schrieb sie in einer Instagram-Story, welche sie mit ihren rund 1,7 Millionen Followern teilte.

Anschließend machte sich das Paar auf ins Fitnessstudio, wo Sarah und Julian eine gemeinsame Trainingseinheit absolvierten.

Zuvor jedoch bat die frühere Teilnehmerin von "Deutschland sucht den Superstar" ihren Gatten noch um eine Kleinigkeit.