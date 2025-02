Lombardi-Engels-Zoff: Jetzt mischt sich Sarahs Mutter ein und geht Laura Maria Rypa an!

"Hm, vielleicht, ich sag's lieber nicht hier, lieber in your face", kündigt Sarahs Mutter an.

Zwischen Laura Maria Rypa (29) und Sarah Engels (32) gibt es schon seit Monaten heftige Spannungen. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot), Henning Kaiser/dpa

Auslöser des Ganzen ist die Tatsache, dass sich Sarah im Rahmen ihrer Teilnahme bei "Schlag den Star" gegen Evelyn Burdecki (36) eine kleine Stichelei gegen ihren Ex-Mann erlaubt hat.

Denn die beiden veröffentlichten einen angeblichen Chat, in dem Evelyn der Sängerin schreibt: "Wenn du verlierst, geht dein Ruf kaputt, ned meiner" – eine Anspielung auf einen Streit von 2016 zwischen den beiden ehemaligen "DSDS"-Kandidaten, als diese noch verheiratet waren.

Dies kam bei der Verlobten des dreifachen Vaters gar nicht gut an. "Ich bin leider an einen Punkt gekommen - und ich sage bewusst leider, weil ich so was wirklich nicht öffentlich machen will", erklärte Laura und teilte anschließend heftig gegen ihre Nachfolgerin aus.

Einer, der sich in der Causa zuletzt zurückgehalten hat, ist der gelernte Pizzabäcker selbst. Er schrieb in einer Instagram-Story nur vielsagend: "Nicht alles muss sofort auf den Tisch, manchmal reicht es zu wissen, dass es da ist."