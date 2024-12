Plant Sarah Engels für 2025 ein weiteres Baby? Sängerin äußert sich vielsagend!

Dazu hat sie ein Foto gepostet, in dem sie ihren Babybauch aus der Schwangerschaft mit Solea zeigt. Stehen also schon bald die nächsten Baby-News an?

Denn auf die Frage, ob 2025 ein weiteres Baby geplant ist, antwortet sie in ihrer Instagram-Story daher auch vielsagend: "Hab es ja echt geliebt schwanger zu sein. Aber mal schauen, was die Zeit bringt."

Die einstige Vize-Siegerin von " Deutschland sucht den Superstar " ist bekannt dafür, auch intime und private Details mit ihren rund 1,8 Millionen Instagram -Followern zu teilen. Regelmäßig liefert sie persönliche Einblicke in ihren Alltag und präsentiert sich dabei als stolze Zweifach-Mama, die vollkommen in ihrer Rolle aufzugehen scheint.

Die Sängerin wird am Silvesterabend am Brandenburger Tor auftreten. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshot)

Zunächst einmal muss Sarah aber erstmal gebührend das neue Jahr einläuten. Denn wie sie in der Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal weiter verraten hat, wird sie am Silvesterabend einen Auftritt haben.

Und dieser hat es in sich, denn sie wird bei der Party am Brandenburger Tor in Berlin am Start sein. "Ich bin vor 0 Uhr dran. Also starten wir danach mit der Familie ins neue Jahr und gucken uns die Show weiter an", gibt die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin preis.

"Ich glaube, das wird richtig cool", führt die 32-Jährige weiter aus.

Zudem freue sie sich sehr auf das neue Jahr - etwa weil sie und ihr Gatte Julian ein weiteres Kind planen?

Ein klares Dementi hat es von der Kölnerin bisher immerhin nicht gegeben.