Sarah Engels denkt nach Auftritt an dunkle Tage zurück: "Ich war überfordert und hatte Angst"

Köln/Berlin - Sarah Engels (30) hat nach eigener Aussage die beste Familie der Welt. Am gestrigen Samstag wurde die Sängerin am Rande eines Auftritts auf der Berliner Waldbühne von ihren Gefühlen übermannt. Schuld daran war Söhnchen Alessio (7)!

"Dieses Video macht mich so glücklich und stolz", verriet Sarah eingangs. "Ich erinnere mich noch so gut an die Zeit, als wir beide als das stärkste Team der Welt unterwegs waren und du hinter der Bühne auf Mama gewartet hast."

Gemeinsam reiste Familie Engels nämlich am gestrigen Samstagmittag in die Bundeshauptstadt, um dort den Auftritt von Familienoberhaupt Sarah bejubeln zu können.

Ehemann Julian und Tochter Solea durften dabei natürlich nicht fehlen. © Montage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Zur Erinnerung: Der Schüler und gemeinsame Sohn von Sarah und Ex Pietro Lombardi (31) kam mit einem Herzfehler zur Welt und hielt Sarah und Pietro gleich zum Start seines Lebens mächtig auf Trapp.

Emotionen, die Sarah am Samstagabend nicht mehr zurückhalten konnte, zu heftig die Erinnerungen an längst überstandene Tage. Dennoch gewährte die ehemalige "The Masked Singer"-Gewinnerin einen tiefen Einblick in ihr Seelenleben. "Ich war manchmal überfordert, ob ich das alles mit dir hinbekomme, Angst hatte zu scheitern und Job und Mama sein unter einen Hut bekomme."

Mittlerweile denkt die gebürtige Kölnerin also mit einem lachenden und einem weinenden Auge an jene dunkle Tage zurück, in denen das Leben des Siebenjährigen auf der Kippe stand.

Für Sarah ist und bleibt die Unterstützung aus den eigenen Reihen daher etwas ganz Besonderes. "Bester Background, den man haben kann - FAMILY", schrieb die zweifache Mama zu einem Schnappschuss von ihr und Töchterchen Solea (1) auf dem Arm.