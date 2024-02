Sarah Engels emotional wie selten: "Will mich unter der Decke vergraben und weinen"

Köln - Es war ihr persönliches Drama! Im Ski-Urlaub in den österreichischen Alpen zog sich Sarah Engels (31) einen Kreuzbandriss zu. Trotz einer Bewegungsschiene am rechten Knie zeigte sich die Sängerin zuletzt dennoch engagiert beim Sport. Doch täuscht der Eindruck nur?

Sarah Engels (31) meldete sich mit einem emotionalen Statement bei ihren Fans. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/sarellax3

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Zweifach-Mama nun ungewohnt emotional. Denn aktuell bekomme sie viele Nachrichten, wie motiviert sie trotz ihrer Verletzung oder wie stark sie sei. Doch das Knie-Drama nimmt die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin mehr mit, als gedacht. "Die Wahrheit ist, hinter dieser starken Sarah verbirgt sich auch eine kleine und schwache Sarah", teilte sie ihren rund 1,8 Millionen Followern mit.

Nur weil sie jeder als tapfer und stark kenne, heißt das nicht, dass sie nicht auch diese Schwäche in sich trage. "Mich immer wieder aufzuraffen kostet mich in der letzten Zeit sehr viel Energie und Überzeugungskraft. Manchmal stehe ich morgens auf und würde am liebsten liegen bleiben, mich unter die Decke vergraben und weinen", führte die Ex-Frau von Pietro Lombardi (31) weiter aus.

Wenn sie es dann geschafft habe, sich anzuziehen, sie vor dem Spiegel stehe und sich ansehe, sehe sie eine Frau, eine Mama und Ehefrau, die versuche stark zu bleiben.

"Und ja, irgendwo lenkt es mich auch ab, im Alltag sein zu können. Aber ich stoße manchmal an meine Grenzen, merke immer wieder, wie ich ausgebremst werde", so die 31-Jährige.