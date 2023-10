Sarah Engels geht auf heikle Frage ein und klärt auf, was ihr Julian beruflich macht

Sarah Engels (31) und ihr Ehemann Julian (30) sind nicht nur verheiratet, sondern auch beruflich eng miteinander verbunden. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

In den NRW-Herbstferien ließen es sich die Ex-Frau von "DSDS"-Juror Pietro Lombardi (31) und ihr Göttergatte Julian (30) zur Abwechslung mal wieder auf den Malediven so richtig gutgehen. Immer wieder zieht es das Paar auf die Trauminsel.

Ihre Fans zeigten sich zuletzt jedoch ziemlich genervt von der pausenlosen Angeberei, während in der Welt immer mehr Krisenherde aufbrechen und sich vielerorts ein Gefühl der Angst breit macht.

Unter einem der zahlreichen Urlaubsbeiträge auf Instagram packte ein User die verbale Ohrfeige aus. "Julian hat das geilste Leben, keine Arbeit und Sarah zahlt jeden Traumurlaub", so die spitzzüngige Bemerkung über den Alltag des Ex-Fußballers.

Doch stimmt das wirklich? Im Rahmen einer Fragerunde will es ein Follower jetzt genau wissen und hakt bei Sarah nach: "Was macht Julian eigentlich beruflich?" Die Sängerin nutzt die Gelegenheit, um ihrem Liebsten demonstrativ den Rücken zu stärken.

"Julian managt schon seit Jahren super viele Dinge, die im Hintergrund laufen, sei es Verträge, Kundengespräche, Terminkoordination - also quasi alles, was hinter so einer Kamera passiert", beginnt die Zweifach-Mama ihr ausführliches Statement.