Sarah Engels genießt Urlaub auf Mallorca, doch dann schlägt ihre Laune plötzlich um

Zunächst nahmen die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin und der Ex-Kicker den Eisnachschub noch mit Humor. "Einfach zweite Runde, weil doppelt einfach besser hält", sagte Gatte Julian lachend zu seiner Angebeteten.

Doch nur kurze Zeit später verschwand die gute Laune, denn Sarah hatte zu viel Eiscreme gegessen. "Mir ist so schlecht. Schatz, mir ist so schlecht", jammerte die frühere "The Masked Singer"-Gewinnerin in die Kamera.

Allerdings erging es nicht nur ihr so, sondern auch ihrem Mann Julian, denn diesem war ebenfalls schlecht geworden von dem ganzen Eis.