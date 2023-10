Sarah Engels gibt neugierigen Fans nach und beichtet Jugendsünde

Köln - Sarah Engels (30) rief ihre Instagram-Fans jüngst wieder einmal zu einer Fragerunde auf und gewährte ihren Anhängern in diesem Zuge einen kleinen Einblick in ihre Jugend. Die Sängerin legte dabei glatt eine kleine Beichte ab!

Sarah Engels (30) erinnerte sich an diesem Wochenende an vergangene Tage in ihrer Zeit als Teenagerin zurück. © Instagram/sarellax3

Am Samstag hatte Sarah sich wieder einmal ein wenig Zeit für ihre rund 1,8 Millionen Instagram-Follower genommen und ihre treuen Fans zu einem Q&A eingeladen.

Während sich viele Fragen dabei wenig überraschend um das Thema Kindererziehung, Mutterschaft und Familie drehten, hatte ein Fan die Gelegenheit genutzt, einen Einblick in Sarahs Zeit als Teenagerin zu erhaschen.

"Deine größte Sünde in der Jugend?", hatte der User der "Te Amo Mi Amor"-Interpretin auf den Zahn gefühlt und eine ausführliche Antwort erhalten!

So setzte die zweifache Mama zu einem Rückblick in vergangene Tage an, erklärte aber auch, dass sie sich nicht mehr "an alles erinnere".

"Ich würde behaupten, so richtig schlimme Jugendsünden hatte ich gar nicht. Ich hab zum Beispiel immer die Finger von Drogen gelassen", stellte Sarah zunächst klar und beteuerte im Anschluss, dass sie noch nie im Leben derartige Substanzen ausprobiert habe.

Eine (wenn auch) kleine "Sünde" fiel der Sängerin dann aber doch ein!