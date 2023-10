Sarah Engels teilt niedliches Detail: Dabei macht Solea sie bereits nach - Singen ist es nicht

Und die Halbitalienerin stand ihrer Community natürlich nur allzu gerne Rede und Antwort. Sie verriet, dass Solea "ganz viel in ihrer eigenen Sprache" quatscht. Auch einzelne Wörter wie Mama, Papa, Ja, Nein, Essen, Trinken, Bauch und Nase beherrsche die Einjährige bereits.

Demnächst feiert die kleine Solea also bereits ihren zweiten Geburtstag. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde nutzte ein Fan jetzt die Chance, einmal bei Sarah nachzubohren, wie es denn um die Sprachentwicklung ihrer Prinzessin bestellt ist.

In den vergangenen Tagen und Wochen hat die Ex-Frau von Pietro Lombardi (31) reichlich Kritik seitens ihrer Follower einstecken müssen. Nicht nur ein unsensibler Umgang mit dem Weltgeschehen wird ihr vorgeworfen, sondern vor allem auch Angeberei .

Mit Ehemann Julian (30) hat die 31-jährige Sängerin ihren Traumprinzen gefunden. © Instagram/sarellax3 (Screenshot)

Im Verlauf ihrer Antwort offenbarte die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin noch ein weiteres zuckersüßes Detail. Bei einer Sache würde Solea sie nämlich imitieren. Anders als vielleicht vermutet, geht es dabei aber nicht um den lieblichen Gesang.

"Manchmal macht sie mich nach, wie ich telefoniere, und spricht dann irgendeinen Quatsch", ließ Sarah ihre rund 1,7 Millionen Abonnenten wissen. Entzückt fügte sie noch hinzu: "Das ist so süß!"

Süß findet die Zweifach-Mama auch den Vater des brabbelnden Kleinkindes. Die Fans hingegen interessierten sich in der Fragerunde mehr dafür, was Julian denn eigentlich beruflich so treibt.

Wie den vielen Kommentaren unter ihren Beiträgen zu entnehmen ist, glaubt ein nicht unerheblicher Teil ihrer Community nach wie vor daran, der ehemalige Fußballer würde seiner Frau lediglich auf der Tasche liegen und sich auf ihre Kosten ein laues Leben gönnen.

Um ihrem Göttergatten den Rücken zu stärken, lieferte Sarah ein ungewohnt ausführliches Statement, in dem sie exakt erklärte, was genau die Aufgaben des 30-Jährigen sind.