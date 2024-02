Sarah Engels lässt tief blicken: Das hält sie wirklich von Ehemann Julian

Noch vor Karneval machten sich Sarah Engels und Gatte Julian auf den Weg nach Österreich. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Dass die DSDS-Zweite von 2011 oftmals vor Dankbarkeit strotzt und sich auf übernatürliche Verbundenheit stürzt, dürfte ihren Fans inzwischen mehr als klar sein.

Immer wieder beteuert die Zweifach-Mama gemeinsam mit "Julbue" die Fabelseiten des Lebens zu reflektieren und die Beziehung tagtäglich zu besprechen. Offenbar geht die Liebe der beiden so tief, dass die Ex von Pietro Lombardi (31) es sich nicht nehmen ließ ihrem Gatten ganz romantische Zeilen zu widmen.

"Nicht jeder erkennt die Schönheit der Natur und diese Verbundenheit, aber wenn du es zulässt kannst du es fühlen", schrieb Sarah einleitend in ihre Story, die sie beim Sonnenuntergang auf einem der vielen Berggipfeln zeigte.

An ihrer Hand? Ehemann Julian! "Ich bin so glücklich in dir diesen Menschen gefunden zu haben, der genau das sieht, was ich sehe und der mit in so vielem ähnlich ist, obwohl wir auch in anderen Dingen so unterschiedlich sein können", führte die DSDS-Ikone aus.