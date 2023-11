Sarah Engels outet sich bei Familienausflug: "Ich bin fix und fertig"

Seit einigen Jahren zelebrieren die Menschen in Deutschland Halloween. Auch Sarah Engels folgte dem Brauchtum nun und verbrachte den Tag in einem Freizeitpark.

Von Florian Fischer

Bottrop/Köln - Seit einigen Jahren zelebrieren auch die Menschen in Deutschland Halloween. Dabei hält man sich hierzulande an die US-amerikanischen Bräuche und nicht an die ursprünglichen aus Irland. Auch Sarah Engels (31) folgte dem Brauchtum nun und verbrachte den Tag in einem Freizeitpark.

Sarah Engels (31) verbrachte den gestrigen Tag mit ihrer Familie im Movie Park. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/sarellax3 Allerdings war die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin nicht am eigentlichen Halloween-Tag, dem 31. Oktober dort, sondern am gestrigen Mittwoch. "Guten Morgen, wir fahren heute in den Movie Park zusammen. Frühstücken jetzt noch und dann geht los", ließ sie ihre rund 1,7 Millionen Follower bei Instagram wissen. Gemeinsam mit Ehemann Julian Engels (30), den Kindern Alessio (8) und Solea (1), ihren Schwiegereltern und weiteren Teilen der Familie ging es ab in den Erlebnispark nach Bottrop-Kirchhellen. "So, wir sind angekommen, und wir haben heute beste Wettervoraussetzungen", erklärte Sarah und führte aus: "Meine Schwiegereltern, meine Schwiegermama, die sind auch mit am Start. Wir sehen uns nämlich so selten, deswegen haben wir gedacht, wir kombinieren das heute mal." Und da es zu Halloween dort traditionell das Halloween-Horror-Festival mit den Horror-Häusern gebe, wolle sie sich diese gemeinsam mit ihrer Familie ansehen. Sarah Engels Sarah Engels gibt neugierigen Fans nach und beichtet Jugendsünde Dabei outete sich Sarah jedoch. "Ich bin aber auch echt ein Angsthase, was das angeht", schrieb die Zweifach-Mama in ihrer Story. Dennoch überwand sich die Ex-Frau des früheren "DSDS"-Gewinners Pietro Lombardi (31) und besuchte die Horror-Häuser.

Sarah Engels verbringt Allerheiligen mit ihrer Familie im Movie Park

Sarah Engels befürwortet Altersbeschränkung im Movie Park