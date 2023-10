Sarah Engels teilt Eindrücke aus dem Paradies, doch ein Detail stößt den Fans übel auf!

Malediven - Sarah Engels (30) zieht sich mit der Zurschaustellung dessen, was sie sich leisten kann, mehr und mehr den Unmut ihrer Fans zu. Auf paradiesische Fotos folgt jetzt die Generalabrechnung mit der Sängerin!

Das neue Kapitel in der heiteren Inszenierung ihres privilegierten Luxuslebens kommt bei Fans jedoch gar nicht gut an.

Ein kurzer Clip bringt das Fass jetzt allerdings zum Überlaufen. Die Halbitalienerin spaziert darin vom Glück beseelt auf eine kleine Hängematte zu, die an einer Palme über dem türkisblauen Ozean baumelt, um es sich anschließend darin so richtig unnatürlich gemütlich zu machen.

Aktuell genießt Sarah mit ihren Liebsten auf den Malediven eine Auszeit vom Alltag. Ihre Fans dürfen die 30-Jährige dabei beobachten, wie sie Händchen haltend mit ihrem Ehemann Julian (30) schnorchelt oder in den Sonnenuntergang paddelt.

Kaum hat die Schulglocke den kleinen Alessio (8) aus dem Klassenzimmer entlassen, sitzt der Engels-Clan auch schon im Flieger in Richtung des nächsten Traumziels, das die Vielzahl ihrer Follower zeitlebens wohl nur aus Google kennen wird.

Ferienzeit gleich Urlaubszeit: Dieses Mantra ist bei der Ex-Frau von " DSDS "-Juror Pietro Lombardi (31) und ihrer kleinen Patchwork-Familie inzwischen so fest verankert wie das Amen in der Kirche.

Luxus so weit das Auge reicht: Die kleine Patchwork-Familie lebt auf der Trauminsel in einem Stelzenhaus mit Infinity-Pool im Indischen Ozean. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag lassen zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer ihrem Unmut Freien Lauf. "Man muss nicht mit allem prahlen, was man hat", zeigt sich ein weiblicher Fan genervt.

Eine andere Userin schlägt in dieselbe Kerbe und sagt: "Ja ja … wir wissen, dass du jede Ferien in den Urlaub fliegen kannst!" Ihre Reaktion unterstreicht die Verfasserin mit einem augenrollenden Emoji.

Einige Follower beschweren sich zudem darüber, dass das Instagram-Profil der "Te Amo Mi Amor"-Interpretin nur noch aus "Angeberei" bestehen würde. "Das war mal anders, du hast viel Sympathie eingebüßt", lautet eine weitere Fan-Meinung.

Allerdings gibt es auch ein paar Follower, die Sarah unterstützend zur Seite springen. "Lasst euch von den Neidern nicht den Urlaub vermiesen" oder "Fahrt so oft weg, wie ihr könnt - das Leben will gelebt werden", ist ebenfalls in den Kommentaren zu lesen.

Solange Verlinkungen, Produktplatzierungen und Fan-Reaktionen, egal, ob positiv oder negativ, genügend Geld in die Urlaubskasse spülen, wird Sarah das Feedback ihrer Community ohnehin gleichgültig sein. Immerhin stehen schon bald die Weihnachtsferien vor der Tür.