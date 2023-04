Sarah Engels überrascht Ehemann Julian zum 30. Geburtstag mit Mega-Party!

Ehefrau Sarah scheute keinerlei Kosten und Mühen, um ihrer besseren Hälfte einen unvergesslichen Geburtstag zu bescheren. © Montage: Instagram/Screenshot/Sarah Engels

Und wo feiert man als Dreamcouple und Eltern einer bezaubernden Tochter? Richtig! In einer angesagten Eventlocation vor den Toren Kölns. "Habe eine schicke Bar in Dülmen gemietet und ein DJ wird auch da sein."

Festlich gekleidet und mit kuscheliger Häschen-Schlafmaske auf dem Kopf nahm der Stiefpapa von Alessio (8) schließlich auf der Rückbank des Autos Platz - noch immer ohne Ahnung wo hingehen würde. "Ich glaube, er hasst mich dafür, dass er mit der Schlafmaske im Auto sitzen musste", machte sich die jüngere "The Voice Kids"-Gasttrainerin lustig.

Viel Stau und mehr als zwei Stunden später eröffnete ihm Herzensdame Sarah dann schließlich ein Bild voller Überraschungen und Emotionen. "Er war so überfordert, weil er wirklich dachte, hier stimmt irgendwas nicht." Bedanken kann sich die Sängerin aber nicht nur bei ihrer Familie, sondern auch bei den zahlreichen Freunden.

Denn als das Kölner Duo auf dem Weg zur Location war, schmückten die freiwilligen Helferinnen und Helfer die eroberte Bar und richteten dem frisch gebackenen 30-Jährigen ein wahres Instagram-Paradies her. Denn egal, ob Julians Auftritt auf der spontan erschaffenen Tanzfläche, grölendes Partyvolk zu "I Want It That Way" von den Backstreet Boys oder angeschwipste, sich in den Armen liegende Männer - kaum ein Moment der feucht-fröhlichen Sause schaffte es nicht in die Instagram-Story der Halbitalienerin.

Abschließend gab es aber auch - neben einer prachtvollen Geburtstagstorte - noch ganz persönliche und liebe Worte seiner Auserwählten. "Du hast so viele Menschen um dich, die dich lieben - das ist das größte Geschenk, das man haben kann." Wann der wilde Abend für das Couple endete, löste Sarah nicht auf...