Sarah Engels und Julian spalten mit "erotischer" Pose das Netz: "Nur noch peinlich!"

Sarah Engels (30) verbringt mit ihrer kleinen Patchwork-Familie derzeit ein paar erholsame Tage auf Madeira. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

Kaum beginnen in Nordrhein-Westfalen zu irgendeiner Jahreszeit die Schulferien, sitzt die Ex-Frau von Pietro Lombardi (31) auch schon im Flieger und nimmt mit ihrer kleinen Patchwork-Familie das nächste beneidenswerte Traumziel ins Visier.

Derzeit lässt die Sängerin gemeinsam mit ihrem zweiten Ehemann sowie den Kindern Alessio (8) und Solea (1) auf Madeira die Seele baumeln. Auf Instagram versorgt Sarah ihre rund 1,8 Millionen Fans natürlich auch diesmal wieder mit allerhand Eindrücken.

Neben Sonnenuntergängen, Delfin-Beobachtungen und diverser anderer Abenteuer gehört inzwischen offenbar auch die heiße Liebespose im völlig durchnässten Zustand zu den beliebten Marmeladenglas-Momenten des Ehepaares.

Schon im Osterurlaub auf Bali hatten Sarah und Julian mit einem Video für Aufsehen gesorgt, das nicht selten als "Softporno" bezeichnet wurde. Nun hat die Halbitalienerin mit einem "erotischen" Foto unter einem Wasserfall nachgelegt.

"Home ist where you are", schreibt die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin zu dem Schnappschuss, der bei den Fans für geteilte Meinungen sorgt.