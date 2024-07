Sarah Engels mal wieder im Urlaub: Auf schmerzhafte Kopfnuss folgt die nächste Hürde!

Tokio (Japan) - Sarah Engels (31) hat sich in das nächste Luxus-Urlaubsabenteuer gestürzt. Bei ihrer Ankunft in Japan erwarten die Sängerin neben einer Kopfnuss aber auch noch andere Widerstände!

Sarah Engels (31) ist mit ihrer vierköpfigen Patchwork-Familie nach Japan gereist. Die Ankunft am Flughafen in Tokio gestaltete sich schmerzhaft. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

Ferienzeit gleich Urlaubszeit: Dieses Mantra ist bei der Ex-Frau von "DSDS"-Juror Pietro Lombardi (32) und ihrer kleinen Patchwork-Familie inzwischen so fest verankert wie das Amen in der Kirche.

Kaum hat die Schulglocke ihren Sohn Alessio (9) aus dem Klassenzimmer entlassen, nimmt der Engels-Clan auch schon Kurs auf das nächste Traumziel. Nächster Halt: Tokio. Nur wenige Augenblicke nach der Landung meldete sich Sarah bei ihren Fans.

Ihre Story begann zunächst mit einem Seitenhieb gegen Ehemann Julian: "Siehst gar nicht müde aus. Hast lang geschlafen, oder?", stichelte die 32-Jährige, woraufhin der Ex-Kicker mit zerzauster Frisur preisgab: "Bestimmt zwei oder drei Stunden!"

So weit, so anstrengend, doch dann wurde es auch noch schmerzhaft. Auf die Frage, wohin sie jetzt als Erstes gehen müssten, holte der Familienvater gerade zu einer Antwort aus, als seine Gattin spontan versuchte, sich ganz Pärchen-like in Szene zu setzen.

Dabei knallten die beiden allerdings heftig mit ihren Köpfen aneinander. Die Bilder und ihr jeweiliger Schrei verrieten: Das hat ganz schön wehgetan! Sarah selbst untertitelte die Story mit den Worten: "Gibt der mir einfach ne Kopfnuss!"