Sarah Engels verrät, was sie als Nächstes vorhat - Fans sind empört: "Pure Angeberei!"

In Ex-Fußballer Julian hat Sarah Engels (beide 31) ihren absoluten Traummann gefunden. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

Die Sängerin ist ein echtes Multitalent und strebt in ihrem Leben stets nach neuen Herausforderungen. Gerade einmal ein Jahr ist es jetzt her, dass sie mit Ehemann Julian (30) die Qualifikation zum Führen von Wasserfahrzeugen erworben hat.

Jetzt scheint sich die stolze Zweifach-Mama die nächsten Flausen in den Kopf gesetzt zu haben. Wie Sarah in ihrem neusten Instagram-Beitrag bekannt gab, will sie mit ihrem Partner demnächst nach den Wolken greifen.

"Wusstet ihr, dass Julian und ich unseren eigenen Flugschein machen wollen? Ich habe ihn damit zum Geburtstag überrascht und ja, wir meinen es ernst", stellt die 31-Jährige klar, während sie auf dem dazugehörigen Bild vor einem Privatjet posiert.

Weiter erklärt sie: "Das Gefühl in der Luft muss unbeschreiblich sein. Das wird sicherlich kein Spaziergang, aber am Ende sind wir dann vielleicht richtige Piloten und fliegen allein als kleine Familie um die Welt."

Anschließend lässt Sarah die obligatorischen Liebesfloskeln in Richtung ihres Göttergatten folgen. Wann genau das neue Projekt starten soll, weiß die 31-Jährige noch nicht. Aktuell stehe einfach "sooo viel Berufliches" an.