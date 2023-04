Sarah Engels warnt vor Bali-Urlaub: "Damit muss man rechnen"

"Ich glaube, am besten ist es, dass wir sie in Ruhe lassen und die Fliegetiere uns dann auch irgendwann", so die Ex von Pietro Lombardi (30).

Mittlerweile sind Sarah, ihr Julian und die beiden Kinder Alessio und Solea wieder in der Kölner Heimat angekommen. Zuvor feierten die Sängerin und der Amateur-Fußballspieler eine Traumhochzeit auf Bali.

Auf der Insel im Indischen Ozean gab sich das Paar zum zweiten Mal das Jawort. Erst vor knapp zwei Jahren wagte die 30-Jährige mit Julian den Gang zum Traualtar. Nun gab es die Ehe-Auffrischung!