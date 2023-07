Sarah Engels wegen Ehemann Julian auf 180: "Kriege Aggressionen"

Köln - Kurz nach der Rückkehr aus dem Urlaub schon dicke Luft bei Sarah Engels (30) und Ehemann Julian (30): Die zweifache Mama ließ kürzlich kein gutes Haar an ihrem Auserwählten. Müssen sich die Fans Sorgen machen?

Einmal in Fahrt ließ sich "Julbue" kaum bremsen und lederte immer weiter gegen seine Familie. "Ich meine das auch nicht böse oder arrogant, aber es ist ja die Wahrheit. Ich kann ja nicht lügen."

Aufgenommen hat die "Dancing on Ice"-Queen das Video bereits vor ein paar Tagen. Erst in der Heimat löste das Video nun ungeahnte Emotionen aus. "Kriege immer noch leichte Aggressionen, wenn ich dieses Video sehe", schrieb die gebürtige Kölnerin.

Kaum sind die DSDS -Zweite von 2011 und der Ex-Fußballer samt Sack und Pack zurück in Köln , fliegen schon die Fetzen.

Verspielte sich Julian Engels in diesem Video die Gunst seiner Gattin? © Montage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Scheint, als hätten Sarah, Alessio (8) und Töchterchen Solea keinerlei Chance, (Stief)-Papa Julian das Wasser zu reichen.

"Ich bin einfach deutlich besser als ihr alle im UNO. Du bist ja auch gut und vielleicht kannst du dir ja von mir was abgucken oder so", trieb es der Blondschopf auf die Spitze.

Gelegenheit zur Revanche bietet sich schneller als gedacht! In gerade einmal zwei Tagen zieht es den Engels-Clan schon wieder in den Urlaub - zum Leidwesen von Ex Pietro!

Der DSDS-Sieger und inzwischen stolzer Zweifach-Papa konnte die Rückkehr seines Sohnemanns kaum abwarten - lediglich via Videocall hielt der gebürtige Karlsruher Kontakt zu seinem Nachwuchs.

Und jetzt der nächste Abschied! Platzt auch Pietro bald der Kragen?