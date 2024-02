Ski-Hase Sarah Engels posiert mit Sohn Alessio, doch ein Detail irritiert ihre Fans!

Sarah Engels (31) verbringt die Karnevalstage mit ihrer Familie in einem Wellness-Tempel in der Zillertaler Alpen (Österreich). © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

"Ist das Zeitfenster noch so klein, passt trotzdem noch ein Urlaub rein": Dieses Mantra ist bei der Ex-Frau von "DSDS"-Juror Pietro Lombardi (31) und ihrer kleinen Patchwork-Familie inzwischen so fest verankert wie das Amen in der Kirche.

Kaum hat die Schulglocke den Grundschüler aus dem Klassenraum entlassen, nimmt der Engels-Clan auch schon Kurs auf das nächste Traumziel. Nun entfloh die Familie dem Karneval und ließ sich in einem Wellness-Tempel in den Alpen nieder.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Sarah auch diesmal wieder jede Menge spektakuläre Urlaubsmomente mit ihren rund 1,8 Millionen Followern.

Dabei posiert sie nicht nur bei Spaziergängen mit ihren Liebsten oder mit einem süßen Baby-Lamm auf dem Arm, sondern unter anderem auch in voller Ski-Montur mit ihrem Erstgeborenen.

Doch die Aufnahme kommt nicht bei allen gut. Der Fokus der Betrachter richtet sich nämlich nicht auf die beeindruckende Berglandschaft im Hintergrund, sondern auf die "seltsame Pose" der Halbitalienerin.