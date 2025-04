Sonnige Grüße zu Ostern: Sarah Engels sorgt mit Bikini-Foto für Gesprächsstoff

Mauritius - Sarah Engels (32) lässt derzeit im Indischen Ozean die Seele baumeln. Auf ihren jüngsten Erinnerungsfotos posiert die Sängerin unter anderem im Bikini am Strand. Die Reaktion der Fans fällt gemischt aus!

Ihren heißen Strand-Look rundet die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin mit goldenen Schmuck-Verzierungen in Muschel-Optik perfekt ab. Sehr viel malerischer könnte die Kulisse wohl kaum sein.

Die größte Aufmerksamkeit erregt jedoch ihr Schnappschuss in knapper Bademode. Sarah posiert darauf selbstbewusst in einem grün-blauen Bikini und glänzt dabei mit dem Abendlicht der Sonne um die Wette.

Ihre 1,8 Millionen Fans auf Instagram nimmt Sarah bei all ihren Unternehmungen im Paradies wieder mit dem Handy mit. In einem aktuellen Beitrag zeigt sie etwa mehrere Aufnahmen vom Strand, beim Klettern oder beim Tauchen mit Delfinen.

Den Aufstieg auf den Le Morne Brabant feierten Sarah und ihr Ehemann Julian (31) mit dem traditionellen Gipfel-Kuss. © Instagram/sarellax3 (Screenshot)

In der Kommentarspalte hagelte es wieder viele Komplimente für die Zweifach-Mama. So schwärmt eine Userin: "Was für ein Body, Sarah sollte immer einen Bikini tragen. Schöne Urlaubsbilder!". Andere bezeichnen Sarah als "wunderschön" und "sehr attraktiv".

Allerdings mischen sich auch etliche negative Äußerungen unter das Feedback. Zuletzt stand die 32-Jährige arg in die Kritik, weil sie ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi (32) und dessen Verlobter mal wieder einen Anwalt auf den Hals gehetzt hat.

Nicht zuletzt deshalb wird Sarah auch unter ihrem aktuellen Post wieder als "falsche Person" beleidigt. Einige Betrachter der Fotos zweifeln sogar an deren Echtheit und behaupten, Sarah habe im Urlaub an ihren "Retusche-Skills" gearbeitet.

Der einstigen "DSDS"-Kandidatin werden die Kommentare wohl egal sein. Sie genießt die Auszeit am anderen Ende der Welt in vollen Zügen. Nur faul auf der Haut liegen, kommt für sie aber nicht infrage.

So bestieg sie mit Gatte Julian mal eben den Le Morne Brabant. Auf dem Gipfel angekommen durfte das obligatorische Kuss-Foto natürlich nicht fehlen.