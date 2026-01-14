Nach großer Ankündigung: Musik-Hammer um Sarah Engels offenbar perfekt
Köln - Sarah Engels (33) hat mit einer rätselhaften Instagram-Story für reichlich Spekulationen gesorgt. Jetzt ist der Musik-Hammer um die Sängerin wohl perfekt.
Denn wie "BILD" erfahren haben will, wird die einstige Zweitplatzierte von "Deutschland sucht den Superstar" tatsächlich beim Vorentscheid zum 70. Eurovision Song Contest antreten!
Demnach werden neun Teilnehmer bei der dreistündigen ARD-Show "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" am 28. Februar in Berlin teilnehmen und versuchen, das Ticket für das Finale in Wien zu ergattern.
Gegenüber ihren 1,8 Millionen Anhängern sprach sie bereits von der "größten Chance" ihrer bisherigen Karriere.
Eine offizielle Auflösung solle allerdings erst "in ein paar Tagen" folgen, so die Ex-Frau von Pietro Lombardi (33).
Nach Platz 15 im Vorjahr: Stefan Raab als ESC-Chef geschasst
Im vergangenen Jahr wollte Show-Gigant Stefan Raab (59), der im September 2024 sein groß gefeiertes Comeback feierte, an frühere Erfolge anknüpfen, doch der Versuch schlug fehl.
Die deutschen Teilnehmer Abor & Tynna sollten mit dem Song "Baller" den Sieg von Lena Meyer-Landrut (34) aus dem Jahr 2010 wiederholen.
Allerdings landeten die Österreicher beim 69. Eurovision Song Contest in Basel mit ihrem Elektropopsong nur auf einem mittelmäßigen 15. Platz und Raab wurde wieder geschasst.
Aber nicht nur der 59-jährige Entertainer ist raus, sondern auch der Norddeutsche Rundfunk hat die Verantwortung für den größten Musikwettbewerb der Welt nach 29 Jahren abgegeben. Erstmals verantwortlich wird der Südwestrundfunk sein, der direkt eine Mega-Show plant.
"Mit großer Vorfreude, aber mindestens genauso viel Respekt übernimmt der SWR im Auftrag der ARD die Federführung für den Eurovision Song Contest", verriet der SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler (54) bereits nach der Verkündung.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa