Nach großer Ankündigung: Musik-Hammer um Sarah Engels offenbar perfekt

Köln - Sarah Engels (33) hat mit einer rätselhaften Instagram -Story für reichlich Spekulationen gesorgt . Jetzt ist der Musik-Hammer um die Sängerin wohl perfekt.

Sarah Engels (33) wird wohl beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest antreten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn wie "BILD" erfahren haben will, wird die einstige Zweitplatzierte von "Deutschland sucht den Superstar" tatsächlich beim Vorentscheid zum 70. Eurovision Song Contest antreten!

Demnach werden neun Teilnehmer bei der dreistündigen ARD-Show "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" am 28. Februar in Berlin teilnehmen und versuchen, das Ticket für das Finale in Wien zu ergattern.

Gegenüber ihren 1,8 Millionen Anhängern sprach sie bereits von der "größten Chance" ihrer bisherigen Karriere.

Eine offizielle Auflösung solle allerdings erst "in ein paar Tagen" folgen, so die Ex-Frau von Pietro Lombardi (33).