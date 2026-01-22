Sarah Engels scharf angegangen: Sängerin verliert Beherrschung und teilt aus
Köln - Sarah Engels (33) wird beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2026 antreten. Doch ein altbekanntes Thema sorgt dafür, dass die Sängerin aus der Haut fährt.
Denn die 33-Jährige muss sich abermals gegen heftiges Bodyshaming wehren. Ein User hat es nämlich auf die Brüste der zweifachen Mutter abgesehen und bringt dies auch deutlich zum Ausdruck.
"No Boobs = Zero Points for Germany", schreibt der Nutzer unter einen Beitrag der einstigen Zweitplatzierten von "Deutschland sucht den Superstar".
Der Kommentar ist ein absolutes No-Go für Sarah, weshalb sie deutliche Worte findet. "Das macht mich so wütend", schreibt sie zu einem Reel in ihrer Instagram-Story.
"Ich stehe zu meinen Brüsten und habe zwei wundervolle Kinder damit ernährt", macht die Sängerin ihren rund 1,8 Millionen Anhängern klar.
Frauen würden nicht existieren, um Schönheitsidealen zu entsprechen oder Erwartungen zu erfüllen, sondern um zu fühlen, zu träumen, zu schaffen sowie laut und stark zu sein, und das auf ihre ganz eigene Weise.
Nach Bodyshaming: Sarah Engels macht Instagram-User eine klare Ansage
"Körper sind keine Produkte, keine Bewertungsskala und kein Punktesystem", lässt die derzeitige "Moulin Rouge!"-Hauptdarstellerin wissen.
Brüste in jeder Form und Größe würden weder Wert noch Talent und schon gar keine Stärke definieren. Wenn der User das jedoch anders sehen würde, liege das Problem nicht an ihrem Körper, sondern in seinem Denken.
Dem Nutzer macht die Ex-Frau von Pietro Lombardi (33) nicht nur eine klare Ansage, sondern gibt ihm auch noch einen Rat mit. "Vielleicht solltest du in dem Fall an deinem Weltbild arbeiten", so Sarah.
Zudem stärkt sie auch alle Frauen. "Ihr seid genug. Genauso, wie ihr seid. Euer Körper schuldet niemandem eine Erklärung", erklärt die Mutter von Alessio (11) und Solea (3) abschließend.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa