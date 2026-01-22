Sarah Engels scharf angegangen: Sängerin verliert Beherrschung und teilt aus

Köln - Sarah Engels (33) wird beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2026 antreten. Doch ein altbekanntes Thema sorgt dafür, dass die Sängerin aus der Haut fährt.

Sängerin Sarah Engels (33) will Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest vertreten. © Claudius Pflug/ARD/SWR/dpa

Denn die 33-Jährige muss sich abermals gegen heftiges Bodyshaming wehren. Ein User hat es nämlich auf die Brüste der zweifachen Mutter abgesehen und bringt dies auch deutlich zum Ausdruck.

"No Boobs = Zero Points for Germany", schreibt der Nutzer unter einen Beitrag der einstigen Zweitplatzierten von "Deutschland sucht den Superstar".

Der Kommentar ist ein absolutes No-Go für Sarah, weshalb sie deutliche Worte findet. "Das macht mich so wütend", schreibt sie zu einem Reel in ihrer Instagram-Story.

"Ich stehe zu meinen Brüsten und habe zwei wundervolle Kinder damit ernährt", macht die Sängerin ihren rund 1,8 Millionen Anhängern klar.

Frauen würden nicht existieren, um Schönheitsidealen zu entsprechen oder Erwartungen zu erfüllen, sondern um zu fühlen, zu träumen, zu schaffen sowie laut und stark zu sein, und das auf ihre ganz eigene Weise.