Nach verbaler Attacke von Laura Maria Rypa: Jetzt kommen neue Details über Sarah Engels ans Licht!

Sarah Engels (32) soll Eifersüchtig auf die Beziehung ihres Ex-Mannes sein. © Jens Kalaene/dpa

Denn nach Angaben der "BILD" gibt es immer wieder Zoff zwischen den beiden Parteien. Demnach sei die ehemalige Zweitplatzierte von "Deutschland sucht den Superstar" eifersüchtig auf "Pie" und seine Verlobte, wie ein Freund des Paares verraten haben soll.

So habe die zweifache Mutter sogar gehofft, "dass Pietros Karriere nun für immer vorbei ist."

Was genau sie damit meint: Im Oktober dieses Jahres soll es in der Kölner Villa des Halbitalieners zu einem handfesten Streit zwischen Pietro und Laura gekommen sein, bei dem er die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte körperlich und verbal angegriffen haben soll.

Inzwischen sind der ehemalige "DSDS"-Juror und die 29-Jährige aber wieder ein Herz und eine Seele, wie der jüngste Instagram-Post der Ex-Freundin von Fußball-Star Weston McKennie (26) zeigt.

In dem Beitrag griff sie "eine einzelne Person" an, die versuche, ihnen Steine in den Weg zu legen. Daher sei sie "unendlich dankbar für meine kleine Familie, die immer an meiner Seite steht."