Ex-GNTM-Kandidatin steht zu ihren Pfunden: "Zeige gerne meine Kurven"

Die Ex-GNTM-Kandidatin Sarina Nowak hat sich mittlerweile einen Namen als Curvy Model gemacht. Mit ihrer Einstellung will sie anderen Frauen ein Vorbild sein.

Von Alwin Niebel

Hamburg/Berlin - Sie steht dazu! Mittlerweile ist Sarina Nowak (31) ein gefragtes Curvy Model, früher sah das aber ganz anders aus. Als sie 2009 bei "Germany's Next Topmodel" Sechste wurde, trug sie noch Kleidergröße 36. Mittlerweile ist sie stolz auf ihre Wandlung.

Ex-GNTM-Kandidatin Sarina Nowak (31) ist mittlerweile ein gefragtes Curvy Model. © IMAGO / Eventpress Im Alter von 16 Jahren trat Nowak, die in der niedersächsischen Provinz geboren wurde und aufwuchs, noch gertenschlank vor Heidi Klum (52) auf, 13 Jahre später holte sie die Model-Mama sogar als Jury-Mitglied in eine Folge. Aktuell ist sie vor allem in den USA ein gefragtes Model und steht vor allem für Body Positivity. Nicht nur auf ihrem Instagram-Profil, sondern auch für zahlreiche Werbe-Kunden präsentiert sie ihre Rundungen. "Ich zeige gerne meine Kurven und ich finde das schön", erklärte die 31-Jährige in einem RTL-Interview. "Es gibt so viele verschiedene Körpertypen und ich finde es einfach schön. So wie jeder ist, sollte man einfach man selbst sein." Genau diese Ansicht versuche sie auch an andere Mädchen und Frauen weiterzugeben. Bis sie zu dieser Einsicht gekommen ist, hat es allerdings lange gedauert. Promis & Stars Ist die Party eskaliert? Polizei rückte zum Geburtstag von Kris Jenner gleich mehrmals aus "Ich hatte ja eine sehr lange Essstörung und das hat bei mir ja auch länger gedauert, bis ich so zu mir gefunden habe", beschrieb Nowak ihren steinigen Weg.

Sarina Nowak will andere Frauen ermutigen