Sascha Hehn: Ex-Sexsymbol feiert ausgerechnet als "Shrek" Erfolg

Sascha Hehn (69), Schauspieler, bei einem Fototermin zu den diesjährigen Karl-May-Spielen © Daniel Bockwoldt/dpa

Bei einem seiner jüngsten großen Auftritte gab Sascha Hehn sich diabolisch: Im Rahmen der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg spielte er in dem Stück "Der Ölprinz" den skrupellosen titelgebenden Charakter.

In den 1980er-Jahren kannte man ihn eher stets lächeln als braungebranntes Sexsymbol.

Lange vor "McDreamy" in "Grey's Anatomy" war Hehn als Dr. Udo Brinkmann in der Kultserie "Schwarzwaldklinik" für das deutsche Fernsehpublikum ein junger Gott in Weiß. Noch aufregender wurde es nur im "Traumschiff", wenn Hehn als Steward Victor oben ohne und in knapper Badehose an Südseestränden spazierte.

An diesem Freitag (11. Oktober) wird der schöne Sascha nun 70 Jahre alt. Feiern will er "privat im engsten Familienkreis".