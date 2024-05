Sasha nach Supervirus zurück auf Tour: Kuss auf der Bühne überrascht

Sasha ist wieder mit seinem Traum-Projekt "Sasha - This is my Time - Die Show!" auf Tour. TAG24 war beim ersten Konzert in Hamburg dabei

Von Nora Petig

Hamburg - Das lange warten hatte am Donnerstag endlich ein Ende. Sasha (52) stand mit seinem Traum-Projekt "Sasha - This is my Time - Die Show!" auf der Bühne der Barclays Arena und feierte mit seinen Fans seinen (verschobenen) Tour-Auftakt.

Mit viel Gefühl performte Sasha am Donnerstagabend in der Barclays Arena. © Fabian Lippke Ursprünglich hätte die Tour schon vor rund einem halben Jahr starten sollen. Aufgrund einer Erkrankung des Sängers fiel diese aber leider erstmal ins Wasser. "Ich hatte eine Art Super-Infektion, wo sich ein bakterieller Infekt zu einem viralen Infekt gesellt hat", verriet Sasha nach seiner Genesung im Gespräch mit TAG24. Nun ist der 52-Jährige wieder richtig fit und nahm seine Fans am Donnerstagabend mit auf die Reise durch sein Leben. Treue Fans wissen, er ist schon zum zweite Mal mit "This is my Time" auf Tour. Promis & Stars Mark Zuckerberg: So wertvoll ist sein Geburtstagsgeschenk Ein Rückblick, der es in sich hatte. Tänzer, eine fette Band und zwei Sängerinnen machten die Show zu einer Art Revue, die vermutlich keiner der Anwesenden so schnell vergessen wird.

Sasha erzählte mithilfe von zahlreichen Anekdoten von seinen Anfängen im beschaulichen Soest, über seinen Durchbruch dank des ehemaligen Musiksenders Viva, seiner "Pause" von sich selbst und seinen in dieser Zeit enormen Erfolgen als Rock 'n' Roll-Star Dick Brave.

In Hamburg verliebte sich Sasha nicht nur in die Stadt