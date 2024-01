Sashas erster öffentlicher Auftritt nach Tour-Absage: "Ich hatte eine Super-Infektion!"

Hamburg - Ende November hatte Sasha seine für Dezember geplante "This Is My Time - Die Show"-Tour schweren Herzens absagen müssen. Dem Sänger ging es teilweise gesundheitlich so schlecht, dass er kaum die Treppen in seinem eigenen Haus steigen konnte, wie der 52-Jährige TAG24 am Rande seines ersten öffentlichen Auftritts nach der Tour-Absage verriet.