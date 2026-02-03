Was ist bei RTL-Schäfer Heinrich los? Körperliches Problem macht ihm zu schaffen

Völlinghausen - Lange war es still geworden um ihn: Jetzt meldet sich Schäfer Heinrich mit einem Lebenszeichen zurück und gesteht in diesem Zusammenhang gleich mal ein gewichtiges Problem.

Schäfer Heinrich (59) nahm 2008 an der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" teil. Die Frau fürs Leben hat er bis heute nicht gefunden. © Henning Kaiser/dpa

2008 suchte der heute 59-Jährige in der RTL-Show "Bauer sucht Frau" nach der Liebe seines Lebens, doch das Vorhaben misslang. Anschließend schlug er sich mithilfe seines "Schäferlieds" als Partysänger durch - und tut dies noch heute.

Doch die Ballermann-Saison im vergangenen Sommer hat Spuren hinterlassen. Zu seiner Anfangszeit im TV wog Heinrich noch magere 67 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,74 Meter. Aktuell bleibt die Anzeige seiner Personenwaage bei 87 Kilogramm stehen.

Er habe während seines jüngsten Aufenthalts auf Mallorca nur "unregelmäßig gegessen" und sich "kaum bewegt", gesteht der Nordrhein-Westfale im "Bild"-Interview: "Jeden Tag gab's Bier und Tapas, da greift man natürlich gern zu."

Er habe gar nicht gemerkt, wie sein Bauch immer fülliger wurde. Für die Beschreibung seines Körpergefühls nach der Deutschland-Rückkehr wählt der Schäfer drastische Worte: "Am Ende kam ich mir vor wie ein trächtiges Mutterschaf!"