Was ist bei RTL-Schäfer Heinrich los? Körperliches Problem macht ihm zu schaffen
Völlinghausen - Lange war es still geworden um ihn: Jetzt meldet sich Schäfer Heinrich mit einem Lebenszeichen zurück und gesteht in diesem Zusammenhang gleich mal ein gewichtiges Problem.
2008 suchte der heute 59-Jährige in der RTL-Show "Bauer sucht Frau" nach der Liebe seines Lebens, doch das Vorhaben misslang. Anschließend schlug er sich mithilfe seines "Schäferlieds" als Partysänger durch - und tut dies noch heute.
Doch die Ballermann-Saison im vergangenen Sommer hat Spuren hinterlassen. Zu seiner Anfangszeit im TV wog Heinrich noch magere 67 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,74 Meter. Aktuell bleibt die Anzeige seiner Personenwaage bei 87 Kilogramm stehen.
Er habe während seines jüngsten Aufenthalts auf Mallorca nur "unregelmäßig gegessen" und sich "kaum bewegt", gesteht der Nordrhein-Westfale im "Bild"-Interview: "Jeden Tag gab's Bier und Tapas, da greift man natürlich gern zu."
Er habe gar nicht gemerkt, wie sein Bauch immer fülliger wurde. Für die Beschreibung seines Körpergefühls nach der Deutschland-Rückkehr wählt der Schäfer drastische Worte: "Am Ende kam ich mir vor wie ein trächtiges Mutterschaf!"
Schäfer Heinrich möchte "für die Damenwelt wieder attraktiver werden"
Weil er sich in seiner Haut selbst nicht mehr wohlfühlte, sagte Heinrich den überzähligen Pfunden in den Wintermonaten bereits den Kampf an. Die Arbeit auf seinem Hof soll ihm nun dabei helfen, wieder in Form zu kommen.
"Ich bin derzeit auf meinem Hof von 4 Uhr früh bis abends unterwegs, das ist wie Hochleistungssport. Morgens gebe ich mutterlosen Lämmern Fläschchen, dann miste ich die Ställe aus, später laufe ich mit meinen Schafen über die Weide", erläutert der Landwirt.
Auch an seiner Ernährung hat Heinrich geschraubt. Wie der 59-Jährige weiter berichtet, esse er jetzt "viel Hühnchen und Gemüse". Dazu trinke er nur noch ungesüßten Tee und Wasser. Auf Alkohol verzichtet der TV-Star ("Kampf der Realitystars") aktuell ganz.
Doch nicht nur sein unbefriedigender Bauchumfang motiviert Heinrich bei seinem Kilo-Kampf: "Ich möchte auch für die Damenwelt wieder attraktiver werden, denn ich suche ja noch immer nach einer netten Lebenspartnerin."
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa