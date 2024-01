Schäfer Heinrich von eigenem Tier attackiert! So geht es dem "Bauer sucht Frau"-Star jetzt

Schäfer Heinrich (57) wurde von einem seiner Schafe attackiert. © Max Patzig

Am gestrigen Samstag fand zum ersten Mal die "Après Ski Mega Party" im Stromwerk in Dresden statt. Als Hauptkünstler an dem Abend war niemand Geringeres als Schäfer Heinrich aus der 2008er-Staffel "Bauer sucht Frau" geladen. Doch um ein Haar hätte er gar nicht auftreten können!

Wie der musikalische Landwirt nämlich im TAG24-Gespräch erzählte, wurde er erst kürzlich hinterrücks attackiert: "Beim Füttern der Schafe kam von hinten eins angerannt und hat mich umgehauen", so Heinrich Gersmeier. "Jetzt ist mein Knie verdreht."

Doch unterkriegen ließ sich der sympathische Schlager-Musiker davon nicht. Der 57-Jährige stand trotzdem auf der Bühne, tanzte sogar mit Fans.

Jedoch musste er sich einschränken. "Ich kann jetzt nicht so viel springen. Es fällt auch schwer, so lange zu stehen", schilderte der Schafhirte.