"Schäme mich für meinen Körper": Reality-Promi Mona Buruncuk nach Beauty-OP-Fiasko
Aschaffenburg - Kürzlich hatte sich Moderatorin und Reality-Promi Mona Buruncuk mitfühlend über Gina-Lisa Lohfinks (39) große gesundheitliche Probleme infolge einer verpatzten Schönheits-OP geäußert. Jetzt sprach sie mit TAG24 über ihren eigenen Leidensweg.
Denn nach einem Eingriff zur Narbenkorrektur wegen einer bereits länger zurückliegenden Brust-Operation, den sie 2024 durchführen ließ, hat sich Monas Situation drastisch verschlimmert. "Seitdem stehe ich immer wieder vor dem Spiegel und weine", sagt sie niedergeschlagen.
Bereits 2013 hatte sie sich wegen einer starken Brustasymmetrie operieren lassen, was ihr aber anschließend immer wieder Probleme bereitete. Zumindest die Narben sollten dann durch die OP vor zwei Jahren korrigiert werden.
Doch der Plan ging gehörig schief. Mona spricht von einem Behandlungsfehler. So seien die Narben heute teilweise schlimmer ausgeprägt als vor dem Eingriff. Zudem sei ihr vom Arzt eine zusätzliche Fettabsaugung empfohlen worden, die er ohne Probleme "noch mitmachen" könne, wie Mona berichtet.
"Heute weiß ich, dass genau diese Entscheidung gravierende Folgen für mich hatte", sagt sie. "Es wurde viel zu tief abgesaugt, das Gewebe hängt sichtbar und es gibt eine deutliche Einziehung nach innen."
Löst eine weitere OP Mona Buruncuks Probleme?
Sie wisse oft nicht mehr, wie es weitergehen soll. "Ich schäme mich für meinen Körper, fühle mich unwohl und habe den Bezug zu meiner eigenen Weiblichkeit verloren."
Ihre Versuche, mit Sport und teuren Behandlungen gegenzusteuern, reichten nicht aus. Und auch finanziell sei dies kaum mehr zu stemmen.
Ein wenig Licht am Horizont gebe es aber doch. Vor Kurzem hatte sie ein weiteres ärztliches Gespräch, das sehr positiv verlaufen war. Allerdings sei eine weitere Operation wohl nicht zu vermeiden.
"Allein der Gedanke daran bringt mich emotional an meine Grenzen", sagt sie. "Irgendwann fragt man sich, ob dieser Kreislauf jemals endet."
Und Mona gibt zu bedenken, dass kosmetische Eingriffe keineswegs immer so verlaufen, wie man das erhofft. "Sie verändern nicht nur den Körper, sondern können tief in das gesamte Leben eingreifen", weiß sie aus eigener Erfahrung zu berichten.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Mona Buruncuk