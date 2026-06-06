"Schäme mich für meinen Körper": Reality-Promi Mona Buruncuk nach Beauty-OP-Fiasko

Aschaffenburg - Kürzlich hatte sich Moderatorin und Reality-Promi Mona Buruncuk mitfühlend über Gina-Lisa Lohfinks (39) große gesundheitliche Probleme infolge einer verpatzten Schönheits-OP geäußert. Jetzt sprach sie mit TAG24 über ihren eigenen Leidensweg.

Eine Operation zur Narbenkorrektur, der sie sich 2024 unterzogen hatte, hat das Leben von Mona Buruncuk drastisch verändert. © Bild-Montage: Instagram/Mona Buruncuk

Denn nach einem Eingriff zur Narbenkorrektur wegen einer bereits länger zurückliegenden Brust-Operation, den sie 2024 durchführen ließ, hat sich Monas Situation drastisch verschlimmert. "Seitdem stehe ich immer wieder vor dem Spiegel und weine", sagt sie niedergeschlagen.

Bereits 2013 hatte sie sich wegen einer starken Brustasymmetrie operieren lassen, was ihr aber anschließend immer wieder Probleme bereitete. Zumindest die Narben sollten dann durch die OP vor zwei Jahren korrigiert werden.

Doch der Plan ging gehörig schief. Mona spricht von einem Behandlungsfehler. So seien die Narben heute teilweise schlimmer ausgeprägt als vor dem Eingriff. Zudem sei ihr vom Arzt eine zusätzliche Fettabsaugung empfohlen worden, die er ohne Probleme "noch mitmachen" könne, wie Mona berichtet.

"Heute weiß ich, dass genau diese Entscheidung gravierende Folgen für mich hatte", sagt sie. "Es wurde viel zu tief abgesaugt, das Gewebe hängt sichtbar und es gibt eine deutliche Einziehung nach innen."