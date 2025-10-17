Schauspieler Walter Wigand im Alter von 69 Jahren gestorben

Hamburg - Der Kiez trauert! Der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Walter Wigand ist am 10. Oktober im Alter von nur 69 Jahren verstorben. Berühmt wurde er vor allem durch die Spiegel-TV-Dokumentation "Der Penny-Markt auf der Reeperbahn" .

Der deutsche Schauspieler Walter Wigand ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Vor allem mit der Dokumentation "Der Penny-Markt auf der Reeperbahn" wurde er berühmt. © Christian Charisius/dpa

Dies geht aus mehreren Medienberichten hervor, darunter auch ein Instagram-Beitrag der Tagesschau.

30 Jahre lang hatte der Künstler auf St. Pauli gelebt und hatte dort in verschiedenen künstlerischen Bereichen gearbeitet.

Neben Auftritten am Deutschen Schauspielhaus und am Wiener Staatstheater war Wigand auch Synchronsprecher für bekannte Produktionen wie "The Crown", "Naruto Shippuden" und "Walker, Texas Ranger".

Erfolge feierte der gebürtige Hamburger aber auch als Musiker auf Kuba, wo er sogar mit einem Song in die Charts stürmte. Sein Song "The World is Gaga Ga" erlangte Kultstatus.