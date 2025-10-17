Lionel Richie wird wieder Opa: Tochter Sofia erwartet Baby Nummer Zwei

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Große Freude im Hause Richie: Musiklegende Lionel Richie (76) darf sich über erneuten Familienzuwachs freuen! Seine Tochter Sofia Richie Grainge (27) und Ehemann Elliot Grainge (31) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind.

Das Paar erwartet ihr zweites Baby. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/sofiagrainge, Foto von AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die aufregenden Neuigkeiten teilte die 27-Jährige auf Instagram mit einem Spiegelselfie, auf dem sie stolz ihren Babybauch zeigte. Unter das Bild schrieb sie: "Auf dem Weg diese Babys auf den Markt zu bringen + srgatelier".

Ein Satz, der gleich eine doppelte Bedeutung hat. Denn Sofia verkündete nicht nur ihre Schwangerschaft, sondern kündigte gleichzeitig ihre neue Modelinie an.

Erst im Mai 2024 kam ihre erste Tochter Eloise (1) zur Welt, die nun bald große Schwerster wird. Das Paar hatte sich April 2023 das Jawort gegeben und ihre Liebe mit einer glamourösen Hochzeit gefeiert.

Auch Papa Lionel Richie dürfte vor Stolz strahlen. Mit dem neuen Nachwuchs wächst die Familie auf vier Enkelkinder an. Schon von seiner älteren Tochter Nicole Richie (44) hat der Sänger zwei Enkel: Harlow (17) und Sparrow (16).