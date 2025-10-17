Lionel Richie wird wieder Opa: Tochter Sofia erwartet Baby Nummer Zwei
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Große Freude im Hause Richie: Musiklegende Lionel Richie (76) darf sich über erneuten Familienzuwachs freuen! Seine Tochter Sofia Richie Grainge (27) und Ehemann Elliot Grainge (31) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind.
Die aufregenden Neuigkeiten teilte die 27-Jährige auf Instagram mit einem Spiegelselfie, auf dem sie stolz ihren Babybauch zeigte. Unter das Bild schrieb sie: "Auf dem Weg diese Babys auf den Markt zu bringen + srgatelier".
Ein Satz, der gleich eine doppelte Bedeutung hat. Denn Sofia verkündete nicht nur ihre Schwangerschaft, sondern kündigte gleichzeitig ihre neue Modelinie an.
Erst im Mai 2024 kam ihre erste Tochter Eloise (1) zur Welt, die nun bald große Schwerster wird. Das Paar hatte sich April 2023 das Jawort gegeben und ihre Liebe mit einer glamourösen Hochzeit gefeiert.
Auch Papa Lionel Richie dürfte vor Stolz strahlen. Mit dem neuen Nachwuchs wächst die Familie auf vier Enkelkinder an. Schon von seiner älteren Tochter Nicole Richie (44) hat der Sänger zwei Enkel: Harlow (17) und Sparrow (16).
Sofia Grainge teilt Baby-News!
Sofias erste Schwangerschaft verlief nicht ganz ohne Sorgen. Die 27-Jährige sprach offen darüber, dass sie mit frühen Wehen zu kämpfen hatte.
Auch nach der Geburt, die glücklicherweise "fantastisch" verlief, litt sie an einer postpartalen Präeklampsie. Umso größer ist die Hoffnung, dass bei der Geburt ihres zweiten Babys alles reibungslos verläuft.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/sofiagrainge,Foto von CHRISTOPHER POLK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP