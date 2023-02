Schauspielerin Eva Habermann über Depressionen: "Das kann einfach jeden treffen"

Hamburg - Eva Habermann (47) ist nicht nur eine bekannte deutsche Schauspielerin, die gerne Charakterrollen spielt. Außerdem klärt sie in der Öffentlichkeit über ein besonders sensibles Thema auf: Depressionen.

Eva Habermann (47) verzaubert auf dem roten Teppich zur Harry Potter-Premiere in Hamburg und sprach mit TAG24 über das Thema Depressionen. © Marcus Brandt/dpa

Bekanntermaßen leidet die 47-Jährige seit Jahren an der Krankheit, zu der sich in jüngster Vergangenheit immer wieder Prominente wie unter anderem Kurt Krömer - eigentlich Alexander Bojcan (48) –, Nora Tschirner (41) und Torsten Sträter (56) bekannten.

Über diese Erkrankung zu reden sei wichtig, erklärte Habermann im Gespräch mit TAG24 im Rahmen der Europapremiere von "Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg.

"Ich rede darüber, weil ich den Menschen klarmachen will - sie sind nicht alleine damit. Ich finde es sehr schwer darüber zu sprechen, weil es immer noch so ein schambehaftetes Thema ist und man auch von vielen Menschen dafür verurteilt wird. Aber genau das möchte ich gerne ändern", so die 47-Jährige.

"Und es ist auch wirklich eine sehr schwierige Krankheit, wo ich es auch ganz wichtig finde, dass sich die Menschen untereinander austauschen."



Wenn man die Krankheit verstecke und unterdrücke, werde es noch viel schlimmer, ist sich Habermann sicher. "Und das kann einfach jeden treffen."

Nach eigener Aussage trat die Krankheit bei der Schauspielerin zum ersten Mal mit 21 Jahren auf.