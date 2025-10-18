Schauspielerin Katrin Sass packt aus: Ihr harter Kampf gegen den Alkohol

Berlin - Zum ersten Mal sprach Schauspielerin Katrin Sass (68) ganz offen über ihren harten Kampf gegen den Alkohol und die schweren Konsequenzen ihres Entzugs.

Die Alkoholsucht von Katrin Sass (68) habe auf der Schauspielschule in Rostock begonnen. © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich weiß, was ich alles gemacht habe, aber ich konnte nicht anders", eröffnete Sass das Gespräch über ihre Krankheit in der Talkshow "3nach9".

Über 20 Jahre habe sie an einer Alkoholsucht gelitten. Bereits im Alter von 19 Jahren habe es auf der Schauspielschule in Rostock begonnen. Ihre Freunde und ihr Ehemann hätten sie in dieser Zeit oft darauf hingewiesen, dass es zu viel sei. Sie habe es jedoch nicht zugeben wollen.

Stattdessen habe die Schauspielerin am Set oft Schnaps-Fläschchen dabeigehabt und gehofft, dass es unentdeckt bleibt. "Einen Tag habe ich dann nicht getrunken. Und da habe ich einen Entzug gekriegt und einen Krampfanfall", so die "Usedom-Krimi"-Darstellerin.

Erst im Krankenhaus sei sie wieder wach geworden und "das war gut so". Der Entzug, der darauf folgte, sei für die TV-Bekanntheit die Hölle gewesen. Dennoch sei es "eine Entscheidung, die du alleine treffen musst".

