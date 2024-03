Schauspielerin sexuell missbraucht? Regisseur Roman Polanski vor Gericht

Paris (Frankreich) - Seine Filme sind gefeiert, doch Regisseur Roman Polanski (90) wird wegen Missbrauchsvorwürfen von vielen geächtet. Nun steht er in Paris vor Gericht.

Polanskis (90) Anwälte Alain Jakubowicz und Delphine Meillet treffen vor dem Bezirksgericht Batignolles ein. © Alain Jocard/AFP/dpa

Der gefeierte und umstrittene Regisseur hatte die Missbrauchsvorwürfe der Schauspielerin Charlotte Lewis (56) in einem Interview als widerliche Lüge bezeichnet.

Wegen seiner harschen Worte steht er nun seit Dienstag wegen des Verdachts auf Verleumdung in Paris vor Gericht. Neben dem 90 Jahre alten Filmemacher muss sich auch die Herausgeberin der Illustrierten "Paris Match" verantworten, in der das Interview Ende 2019 erschien. Polanski selbst erschien zum Prozessauftakt nicht im Gerichtssaal.

Die Britin Lewis beschuldigte den französisch-polnischen Regisseur Polanski 2010, sie in den 1980er-Jahren sexuell missbraucht zu haben. "Er wusste, dass ich 16 Jahre alt war, als er sich in seinem Pariser Appartement mir aufzwang", sagte die Schauspielerin. Lewis hatte in Polanskis Film "Piraten" (1986) eine kleine Rolle übernommen.

Polanski wies die Vorwürfe zurück. In dem Interview der "Paris Match" Ende 2019 verwies der Regisseur zudem auf Aussagen der Schauspielerin, die die Vorwürfe seiner Meinung nach infrage stellten.

In einem anderen interview habe Lewis gesagt, sie wisse nicht, mit wie vielen Männern sie als 14-Jährige gegen Geld Sex gehabt habe, und dass sie von Polanski fasziniert gewesen sei und seine Liebhaberin habe werden wollen.