Sohn von Reality-Star Whitney Purvis mit nur 16 Jahren gestorben

Weston Owen Gosa Jr. wurde nur 16 Jahre alt. In den sozialen Medien bekundeten zahlreiche Menschen ihre Anteilnahme. © Whitney Purvis/Facebook

Wie die US-Schauspielerin am Montag auf Facebook mitteilte, sei ihr Sohn nicht mehr aus dem Schlaf aufgewacht.

Die Familie habe den Teenager gegen 7 Uhr leblos aufgefunden. Mehrere Herz-Lungen-Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben.

Westons Mutter rief umgehend einen Krankenwagen. Die Sanitäter brachten den Jugendlichen in ein örtliches Krankenhaus, wo er nur noch für tot erklärt werden konnte.

"Ruhe in Frieden, mein Baby. Ich liebe dich für immer, mein Schatz. Ich werde nie verstehen, warum das Leben so grausam sein muss. Du wirst immer mein Baby sein", schrieb Whitney zu einem Foto, das sie auf Facebook teilte.

Die Schauspielerin, die durch die MTV-Serie "16 and Pregnant" bekannt wurde, teilte in ihrem Posting keine Todesursache mit. Ihr Sohn habe jedoch an mehreren Krankheiten gelitten, darunter Diabetes.