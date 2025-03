Comedy-Drama über Prostituierte als großer Gewinner: "Anora" räumt bei den Oscars ab!

Los Angeles (USA) - Die 97. Academy-Awards sind Geschichte, Hollywood hat am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles seine neuen Könige und Königinnen geehrt! Dabei wurde "Anora" zum großen Gewinner der Preisverleihung - und insgesamt fünfmal ausgezeichnet. Das umstrittene Musical "Emilia Pérez", der Thriller "Konklave" und das Biopic " Like A Complete Unknown" wurden zu den Verlierern des Abends.

Für seine Rolle als jüdischer Architekt in "Der Brutalist" von Regisseur Brady Corbet wurde Adrien Brody (51) zum zweiten Mal mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Er stach dabei unter anderem Ralph Fiennes (62, "Konklave") und Timothée Chalamet (29, "Like A Complete Unknown") aus.

Ralph Fiennes (62, "Konklave") ging am Sonntagabend leer aus. © dpa/Leonine Studios/ Focus Features

"Dune: Part Two" durfte sich bei "nur" fünf Nominierungen immerhin über zwei Auszeichnungen freuen, "Der Brutalist" wurde insgesamt sogar dreimal geehrt. Für das Musical "Wicked" blieb es trotz zehn Nominierungen bei zwei Oscars.

Noch schlechter war die Quote für ein weiteres Musical - "Emilia Pérez"! Trotz 13 Nominierungen räumte das Werk nur zwei Preise ab (u.a. Zoe Saldaña als "Beste Nebendarstellerin"). Im Vorfeld hatten sich viele Fans und Experten gewundert, wieso der umstrittene Film überhaupt so oft nominiert worden war.

Das Bob-Dylan-Biopic "Like A Complete Unknown" ging indes sogar komplett leer aus! Größer dürfte die Enttäuschung aber trotzdem in den Reihen des Teams um "Konklave" des deutschsprachigen Regisseurs Edward Berger sein. Der Vatikan-Thriller war in vielen Kategorien als aussichtsreicher Kandidat an den Start gegangenen, musste sich am Ende mit dem Preis für das beste adaptierte Drehbuch zufriedengeben.

Für die anderen deutschen Nominierten lief es bei den 97. Academy-Awards ebenfalls nicht sehr berauschend. Lediglich Spezialeffektkünstler Gerd Nefzer (59) durfte sich über einen Goldjungen freuen.