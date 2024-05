Schlager-Star Nino de Angelo im Interview: "Ein wenig traurig, dass es bald vorbei ist"

TAG24: Eigentlich sollte die Hochzeit mit Ihrer Partnerin Simone zu Ihrem 60. Geburtstag in Las Vegas stattfinden. Wegen der allgemeinen Weltlage und Flugangst haben Sie sie verschoben. Was beunruhigt Sie trotz Ihrer erlangten Gelassenheit in diesen bewegten Zeiten?

Nino de Angelo: Mit dem Alter bin ich etwas weiser, gelassener. Ich rege mich nicht mehr über alles auf oder stehe über gewissen Dingen. Als ich jünger war, war das nicht so. Da war ich nicht unbedingt so diplomatisch, wie ich es heute sein kann. (lacht)

Für den 60-Jährigen ist Pünktlichkeit wichtig. © PR/Tom Wagner

TAG24: Was bestärkt Sie in dem Glauben, dass Ihre fünfte Ehe hält?

Nino de Angelo: Gute Frage, weiß man nicht, aber wie ich eingangs schon sagte: die Gelassenheit, die Ruhe. Man ist nicht mehr so sprunghaft. Ich glaube, das Alter wird es richten. Wird schon. (lacht)

TAG24: Ist es manchmal schwer, Nino de Angelo zu sein, oder wären Sie manchmal lieber nur Domenico?

Nino de Angelo: Ich bin gerne das, was ich geworden bin, also Nino de Angelo. Ich überlege mir auch manchmal: "Was hättest du lieber gemacht oder hätte es ein anderes Leben für dich gegeben - und welches dann?" Da kommen bei mir so Sachen wie Olivenbauer oder Winzer. Ich weiß es nicht. Irgendetwas Naturverbundenes. Arbeit mit Tieren hätte ich mir auch vorstellen können. Im Grunde bin ich aber mit dem chaotischen Nino-de-Angelo-Leben sehr zufrieden.

TAG24: Welchen Nino de Angelo kennt die Öffentlichkeit zu wenig?

Nino de Angelo: Ich glaube, den sehr, sehr tiefgründigen und nachdenklichen. Ich mache mir wirklich ganz, ganz oft und intensiv Gedanken: Weltgeschehen, über Menschen und deren Verhalten. Mir geht alles sehr, sehr nah, und ich denke, das wissen die meisten nicht, dass ich jemand bin, der sich ernsthaft mit gewissen Dingen und Problemen beschäftigt - nicht nur meine, sondern auch die von anderen.

TAG24: Haben Sie klischeehafte deutsche Eigenschaften?

Nino de Angelo: Curry- und Bratwurst essen. (lacht) Pünktlichkeit liebe ich auf jeden Fall auch. Da habe ich von meinen italienischen Vorfahren Gott sei Dank weniger abbekommen - bis auf den Mittagsschlaf. Den halte ich gerne ab. Bei mir ist selbst das Chaos geordnet. Ohne Ordnung funktioniere ich nicht. Auch verlässliches und gewissenhaftes Verhalten schätze ich. Das kannte ich so noch von früher. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber für mich ist es sehr wichtig.

TAG24: Sind das auch Werte, die Sie Ihren Kindern mitgeben?

Nino de Angelo: Auf jeden Fall. Ich glaube, meine Kinder haben auch sehr viel von mir wie Kreativität. Ich habe immer versucht, ihnen beizubringen, dass wenn sie etwas tun, es mit ganzem Herzen tun, also: ganz oder gar nicht. Man kann schon cool und locker sein, aber dennoch muss man sich auf dich verlassen können.